شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد غد طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا) تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل الى مضطرب ارتفاع الموج ( 3:2 متر البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (2.25:1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.