شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت طعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد "والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024 وجلسه فض المظاريف والبت يوم 27 ديسمبر.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تعاقدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد وصول خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024، وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل، وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.