البابا تواضروس يهنئ أمير الكويت الجديد

وقالت الكنسية، في بيان: نثق أن الأمير صاحب التاريخ المشهود في المسؤوليات الوطنية الكبرى سيستكمل السير في طريق البناء والتقدم، ويطور فيه بما يحفظ ويزيد رخاء ومصالح شعب الكويت الشقيق.

محمد يوسف

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