البابا تواضروس يهنئ أمير الكويت الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح بمناسبة توليه منصب أمير دولة الكويت.
وقالت الكنسية، في بيان: نثق أن الأمير صاحب التاريخ المشهود في المسؤوليات الوطنية الكبرى سيستكمل السير في طريق البناء والتقدم، ويطور فيه بما يحفظ ويزيد رخاء ومصالح شعب الكويت الشقيق.
وتابعت: نصلي أن يوفق الله مساعيه لما فيه سلام وبنيان دولة الكويت وآمال شعبها العظيم.
اقرأ أيضا:
الأرصاد تحدد الظاهرة المسيطرة على طقس اليوم.. وتقدم نصيحة مهمة
قبل قرار المركزي.. سعر الدولار يقفز لمستوى جديد في السوق السوداء
وزير الرى يترأس اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة