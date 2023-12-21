"الجيزة" تعلن عن توافر فرص عمل للشباب.. وسائل انتقال وتأمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وقالت المحافظة، وفق منشور عبر "فيس بوك"، إنه توجد فرص عمل لعمال الإنتاج بمصنع "الامار فودز مصر"، بالشروط الآتية:

- المؤهل لا يقل عن متوسط.

- السن من 20 حتى 40 عامًا.

- الشيفتات 8 ساعات يوميًا.

- راتب أساسي + أوفر تايم.

- تأمين طبي واجتماعي.

- ذكور فقط وموقف واضح من التجنيد.

- وسيلة انتقال من "طموه – المنيب – الهرم – فيصل – دائري محور صفط – أكتوبر الواحات".

وخصصت محافظة الجيزة، الأرقام التالية "35711198 – 35720825" للاستفسار عن أي أسئلة تتعلق بالوظائف المتاحة، وعنوان جهاز رعاية وتشغيل الشباب: "300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني".

اقرأ أيضًا:

"الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر

الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري

يضم 100 سرفيس ونظام للدخول والخروج.. كيف طورت "الجيزة" موقف ناهيا؟