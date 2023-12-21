برلماني يطالب بسرعة تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب مجدي الوليلي، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الاهتمام بأعمال حماية شواطىء الإسكندرية وتوسعة الكورنيش، فضلًا عن إجراءات حماية الكورنيش واستعادة شواطئ المدينة.

وطالب "الوليلي"، في بيان الخميس، مختلف الجهات الحكومية، بسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الخاصة باستكمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية، لما له من أهمية قصوى في تقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، مع ضمان استدامة الأعمال التي يتم تنفيذها.

وأكد النائب مجدي الوليلي، أهمية القضايا التي تناولها رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع عدد من المسئولين خاصة فيما يتعلق بتأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية بشكل عام ومنها شواطئ الإسكندرية، واستعراض أنواع الحماية البحرية المتمثلة في حواجز الأمواج والتي تكون موازية لخط الشاطئ وداخل البحر وهي إما ظاهرة أو غاطسة، وكذلك الألسنة البحرية وهي امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية داخل البحر وتستخدم للتقليل من نحر الشاطئ وتخليق مساحة شاطئية جديدة بالإضافة إلى الحائط البحري، فضلًا عن "التكسيات" وتوضيح الحلول الأنسب لحماية الشواطئ وعرض أسلوب استخدام الذكاء الاصطناعي في حل مشكلة ارتفاع منسوب البحر.

كما طالب "الوليلي"، الحكومة، بإعطاء أكبر اهتمام لإزالة جميع المخالفات على امتداد كورنيش الإسكندرية ومراجعة جميع التراخيص الخاصة بالمنشآت المتواجدة بكورنيش الإسكندرية.

وأشار إلى ضرورة أن تتم أعمال تطوير كورنيش الإسكندرية وحماية الشواطئ خلال موسم الشتاء الحالي حتى يستمتع زوار الإسكندرية بهذه الأعمال خلال الصيف المقبل.

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