الجيزة: غلق كلي بأحد اتجاهي محور الفريق كمال عامر لمدة 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "المنيب" اتجاه القوس الغربي وتحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل يومي الجمعة والسبت (ليلاً) لإجراء اختبار أحمال.

وقالت المحافظة، في بيان، الخميس، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال اختبار أحمال المحور، مشيرة إلى أن الغلق يكون يوم الجمعة 22/12/2023 ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، والسبت 23/12/2023 ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة القائمة على الأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو إرشاد قائدي المركبات بمحيط الأعمال وتيسير حركة المرور مع مراعاة التوقيتات المعلنة للانتهاء من الأعمال وعودة حركة المرور أعلى المحور لطبيعتها فور الانتهاء.

كما كلف محافظ الجيزة، رؤساء أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة لبنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

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