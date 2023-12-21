موظف ينهي آلامه النفسية بقطعة قماش في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم موظف على التخلص من حياته شنقًا بمنطقة الدقي.

تلقى مأمور قسم شرطة الدقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقا بدائرة القسم.

معاينة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي توصلت إلى أن "عنتر.س." صنع مشنقته بقطعة قماش لمروره بأزمة نفسية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.