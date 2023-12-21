شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور عبد الوهاب عزت بتسيير أعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور عبدالوهاب عزت محمد عبدالوهاب الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، بتسيير أعمال أمين المجلس الجامعات الخاصة.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول انتهاء فعاليات المرحلة الأولى من جائزة الابتكار الصناعي InnoAward التي تتم بشراكة استراتيجية بين وزارات التعليم العالي، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، وبتنفيذ مشترك بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)؛ بهدف تعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتسعى لربط المؤسسات التعليمية بالصناعة وفقًا لرؤية مصر 2030.