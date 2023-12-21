شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الروح للأحزاب.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " عودة الروح للأحزاب.. سياسيون يطالبون بالحفاظ على الزخم السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية. اقرأ فى العدد أيضا.. - توافق مصرى - بريطانى على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة.. الرئيس السيسى يؤكد ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.. وكاميرون يشكر مصر على الجهود المكثفة فى القطاع - ماكينة الأكاذيب.. كيف انتصر الإعلام العربى على رواية إسرائيل المزيفة فى غزة؟.. الآلة الإعلامية الغربية فبركت الفيديوهات وبثت مزاعم الاحتلال حول قطع رؤوس الأطفال.. ونقل الأحداث فضح انحيازها.. الإعلام الغربى فصل صحفيين لانحيازهم للقضية الفلسطينية واستقالات بالجملة رفضا لتزوير الحقيقة

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