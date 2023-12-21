شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة منذ 7 أكتوبر لأكثر من 4655 معتقلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة منذ 7 أكتوبر لأكثر من 4655 معتقلا.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.