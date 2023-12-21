شكرا لقرائتكم خبر عن ما الخدمات المقدمة من الدولة لصغار المزارعين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع الزراعة فى مصر نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وقد تمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. وفى التقرير التالى نستعرض ابرز الخدمات التي تقدمها الدولة: 1- أكثر من 40 مليار جنيه دعم منظومة للأسمدة خلال 3 سنوات 2- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة فى 8 محاصيل الاستراتيجية 3- 8 مليار جنيه تمويل للمشروع القومى لإحياء البتلو 4 - 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشى ضد الأمراض والأوبئة 5- إنشاء 1776 نقطة تلقيح اصطناعى للمواشى وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة 6- 3186 قافلة بيطرية مجانية لعلاج موشى صغار المزارعين فى قرى محافظات الجمهورية 7- التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للفلاحين 8- استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور تحقق أعلى انتاجية تسهم فى رفع مستوى معيشة الفلاحين.

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