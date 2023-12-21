شكرا لقرائتكم خبر عن ما الخدمات المقدمة من الدولة لصغار المزارعين؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نستعرض ابرز الخدمات التي تقدمها الدولة:
1- أكثر من 40 مليار جنيه دعم منظومة للأسمدة خلال 3 سنوات
2- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة فى 8 محاصيل الاستراتيجية
3- 8 مليار جنيه تمويل للمشروع القومى لإحياء البتلو
4 - 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشى ضد الأمراض والأوبئة
5- إنشاء 1776 نقطة تلقيح اصطناعى للمواشى وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة
6- 3186 قافلة بيطرية مجانية لعلاج موشى صغار المزارعين فى قرى محافظات الجمهورية
7- التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للفلاحين
8- استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور تحقق أعلى انتاجية تسهم فى رفع مستوى معيشة الفلاحين.
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