شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 85% من مقررات تموين شهر ديسمبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات التموين عن شهر ديسمبر الجارى حتى الآن.

على جانب آخر، تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم، الخميس، جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث توفر البورصة السكر لشركات التعبئة ويتم طرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ، كما طرحت الوزارة على مدار الأيام الماضية كميات كبيرة من سلعة سكر الحر بأكثر من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية في إطار الحرص على توفير سلعة السكر للمواطنين، حيث تم زيادة معدلات ضخ السكر بالمنافذ وكذلك طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بالمنافذ بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.