شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة بـ"نقابة القراء" 2000 جنيه للأمراض المزمنة ومثلها للجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء قررت فى جلستها الأخيرة زيادة المعاشات للورثة والأحياء بقيمة خمسين جنيها، ليصبح مايتقضاه صاحب المعاش 950 جنيها كل ثلاثة أشهر بدلا من 900 جنيها.

أضاف الشيخ محمد حشاد وقرر المجلس زيادة مصاريف الجنازة إلى 2000 جنيه بدلا من 1000 جنيه، وصرف 2000 جنيه مرة واحدة فقط لأصحاب الأمراض المزمنة تحت إشراف لجنة مكونة من النقيب ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق.

واختتم نقيب القراء: كما قرر مجلس الإدارة زيادة تجديد الاشتراك السنوى للأعضاء خمسين جنيها ليصبح 200 ج بدلا من 150ج.