إحباط صفقة مخدرات بـ 1.2 مليون جنيه في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة مخطط 3 عاطلين وسيدة لإغراق كرداسة بالمخدرات.

مأمورية استهدفتهم وأمكن ضبطهم -لاثنين منهم معلومات جنائية- حال تواجدهم بدائرة مركز كرداسة بحوزتهم (9 كيلو جرامات هيروين - 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس) ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون ومائتان وخمسون ألف جنيه وباشرت النيابة العامة التحقيق.