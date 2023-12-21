"اتخانق مع اخوه".. كواليس جثة بولاق الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية بين شخص وشقيقه انتهت بقفز الأول من الشرفة ليسقط جثة هامدة ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شخص إثر ادعاء سقوط من علو.

تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين "عبد الرحمن محسن" وشقيقه -مهتز نفسيًا- انتهت بقفز الأول من الشرفة ليسقط جثة هامدة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.