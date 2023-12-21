شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة أمنية حاسمة.. مقتل 6 عناصر إجرامية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة، إستعراض قوة وفرض سيطرة".

وعقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير، وعُثر على (14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- 2ميزان حساس - سلاح أبيض "خنجر" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 دراجات نارية- مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.