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ما هو السن المناسب للتقدم لمسابقة الأم المثالية 2024.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تنظيم مسابقة الأم المثالية سنويا لتكريم الأمهات أصحاب قصص الكفاح وتتلقى حاليا طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024  بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

 

 

واشترطت وزارة التضامن ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

 

 


انفو جراف

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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