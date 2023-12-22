"ضربة بماسورة وفاس".. تفاصيل مقتل عامل في خناقة جيرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 4 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل عامل إثر مشاجرة وقعت بينهم في الجيزة.

وحصل موقع "الخليج 365" على صورة طبق الأصل من أمر الإحالة في القضية رقم ١٢٧٦/ ٢٠٢٣ جنح مركز أوسيم الكلية بالجيزة، المدان فيها 4 أشخاص متهمون بقتل آخر مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة،أنه في23 من يناير2023، بدائرة قسم مركز أوسيم بالجيزة، أن المتهمين"إبراهيم.م" و"أحمد .م" و"مصطفي.م" ومحمد .م"، قتلوا المجني عليه "محمد غ " مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء تاليه الوصف و ترصدا له في المكان الذي أيقنوه سلفا الوصول إليه وما أن ظفروا به.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بضرب المجني عليه "محمد" ضربتين استقرت الأولى بمقدمه رأسه والثانية بمؤخرة رأسه عقب سقوط المجني عليه أرضاً بينما قام المتهمين الثاني والثالث بالاعتداء عليه بالضرب قاصديين من ذلك قتله.

وتابع تحقيقات النيابة العامة أن المتهمون حازوا واحرزوا (أسلحة بيضاءـ أزمه ـ فأس ـ ماسوره ـ عصا شوم) في ارتكاب الجريمة.

كما وجهت النيابة العامة في التحقيقات، للمتهم الرابع الاشترك بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف التي تمت بناءً على ذلك التحريض على النحو المُبين بالأوراق.