أخبار مصر

"بلاش تشيل الهم".. منشور جديد لهاني الناظر ويُجيب على أسئلة متابعيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سبحان الله على بني آدم، يفكر في بكرة ويقلق من بعده ويخطط لبعد بعده وهو لا يدري ماذا سيحدث بعد دقيقة واحدة".

وأضاف "الناظر": "بلاش تشيل الهم وتخاف وأعمل اللي عليك وخد بالأسباب وأسعى وقم بواجبك واجتهد وخليها على الله وأشكره وتفائل واستبشر خيرًا وقول يارب".

وجاوب هاني الناظر على أسئلة المتابعين الطبية وذلك على الرغم من إصابته بمرض سرطان الدم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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