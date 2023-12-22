وزيرة الثقافة تجدد الثقة في خالد عبد الجليل رئيساً للرقابة على المصنفات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، قرارا بتجديد انتداب الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، للعمل رئيسا للرقابة على المصنفات الفنية، لمدة عام.

وقد بدأ العمل بهذا القرار أول أمس الثلاثاء، الموافق ١٩ ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالجليل طالب، بوجود لجنة عليا لتسهيلات التصاريح للفيلم المصري والأجنبي وتسهيل كل ما يتعلق بالأماكن وإيجارها

كما طالب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بضرورة وجود جهاز يحافظ على الملكية الفكرية والتصنيف العمري.