شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى نخيل البلح خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول نخيل البلح مراعاتها خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التى أعدها المعمل المركزى للنخيل فى الآتى:

1- الاستمرار بعملية التسعيف والتكريب.

2- التكريب يتم بقطع قواعد السعف اليابس" الكرب" بشكل مائل الى الخارج للحيلولة دون تجميع الرطوبة ومتدرج بحيث تنتهي آل درجة عند بداية قاعدة الكربة التي تليها من الأعلى مع إزالة النموات الجانبية النامية في إبط الكرب.

3- يراعى ترك صفين من الكرب لحماية رأس النخلة المتمثل بقواعد السعف الأخضر من تقلبات درجات الحرارة.

4- الاستمرار بعمليات الخدمة من العزق والتعشيب والحراثة.

5- الاستمرار بإضافة السماد العضوي المعامل حراريا مع السماد المركب المدعم بالعناصر النادرة.

‎6-الاستمرار في مكافحة السوسة الحمراء "رش جذوع جريد وخوص الأشجار بإحدى المبيدات الحشرية المعتمدة بشكل جيد" و التفكير بإمكانية استخدام نفس المبيد لمقاومة حفار أو خنفساء عذوق النخيل.

‎ 7-إضافة للمصائد الضوئية ومكافحة العناكب ورش الليف وآباط الكرب بمحلول مبيد معتمد مناسب يمنع التغذية والانسلاخ.

‎ 8-مكافحة مرض "الخامج" تعفن النورات أو "خياس طلع النخيل" عن طريق الرش "الدفعة الثانية".

‎9- يمكن الرش ضد العناكب في هذا الشهر أو الشهر الأول "التالي" ويعاد الرش في الشهر الخامس والسادس في حالة ظهور الإصابة.