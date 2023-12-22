شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة يحذرون: كورونا يتنكر على شكل مرض تنفسى بعد تغير الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Daily Express أنه فى حين أن الكثير منا يدرك الأعراض الشائعة لمرض كورونا التي كانت سائدة في بداية الوباء، إلا أنها تغيرت مع ظهور اللقاحات، وكذلك كيفية تحور الفيروس، ونتيجة لذلك قد تواجه أعراضًا مختلفة الآن مقارنةً بما إذا كنت قد أصبت بكورونا قبل 3 سنوات.



كورونا يتنكر

الآن حذر أحد الخبراء من أنه قد يكون من الصعب بشكل خاص معرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، بسبب أوجه التشابه بينه وبين أمراض أخرى، وقالت الدكتورة هيلين وول، الطبيبة العامة والمديرة السريرية للصحة السكانية هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إنه لم تعد هناك أي أعراض يمكننا البحث عنها بعد الآن والتي تخبرنا بالتأكيد أنه فيروس كورونا، يمكن أن يكون أي أعراض تنفسية، والعديد من الأعراض الأخرى أيضًا، يمكن أن يتنكر كورونا في شكل أي مرض تنفسي.

وأضافت أنه لقد سمعت أن العديد من زملائي في الأسبوع الماضي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا دون أي من الأعراض الأصلية التي سمعنا عنها كثيرًا خلال ذروة الوباء، قد يكون من الصعب حقًا التمييز بين ما إذا كان فيروس كورونا، أو ما قد يكون غير ذلك، ونظرًا لطبيعة المرض، تشمل العلامات الشائعة لفيروس كورونا ضيق التنفس والتعب والسعال المستمر، كما يمكن أن يسبب أيضًا أشياء مثل سيلان أو انسداد الأنف والصداع والإسهال والمرض.



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ومع ذلك، يمكن بسهولة الخلط بين هذه الفيروسات والإنفلونزا أو أي عدوى شتوية أخرى منتشرة حاليًا مثل النوروفيروس، ويقول الخبراء إن أحدث سلالات كورونا يمكن أن تسبب أعراضًا أكثر خطورة من ذي قبل.

وقالت البروفيسور إليانور رايلي، عالمة المناعة في جامعة إدنبرة، إنها عانت من نوبة "مروعة" من كورونا كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعا.

وأضافت: "من المحتمل أن تكون مستويات الأجسام المضادة لدى الأشخاص ضد كورونا منخفضة الآن كما كانت منذ طرح اللقاح لأول مرة، الآن، نظرًا لأن الأجسام المضادة أقل، فإن جرعة أعلى من الفيروس تمر عبرها وتسبب نوبة أكثر خطورة من المرض".

وصنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالةJN.1 من فيروس كورونا على أنها "نوع مختلف مثير للاهتمام"، مما يعني أنه سيتم تتبعها.

والمتحور هو طفرة في سلالة BA.2.86 - المعروفة أيضًا باسم Pirola، والتي تنحدر من سلالة أوميكرون Omicron.، ولذلك فإن الهيئات الصحية والخبراء يشعرون بالقلق بشأن مدى إمكانية انتقاله.

وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، إن أحد الأشياء المشتركة بين (متغيرات أوميكرون) هو أنها شديدة العدوى، ومع ظهور متغيرات جديدة، يبدو أنها تكون معدية أو حتى أكثر عدوى من المتغيرات السابقة.

ويعتقد أن أعراض المتحور الجديد JN.1 مشابهة لتلك التي يسببها أوميكرون مثل سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والتعب وآلام العضلات والحمى، فإذا شعرت بأعراض فيروس كورونا، تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالبقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين لمدة 5 أيام إن أمكن، يجب عليك تجنب الاتصال بالأشخاص المعرضين للخطر لمدة 10 أيام على الأقل.