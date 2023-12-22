خريطة التحويلات المرورية تزامنا مع غلق مطالع ومنازل كوبري 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع توسعة وتطوير الكوبري.

15 مايو.. مما يستلزم الغلق الكلى لـ (مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو) وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:-

أولاً

غلق كلى منزل كوبرى 15 مايو أمام مسجد المغفرة المؤدى إلى شارع كورنيش النيل بداية من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 22/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم السبت الموافق 23/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان لبنان وترغب بالسير إتجاه منزل كوبرى 15 مايو إتجاه شارع كورنيش النيل ، تقوم باستكمال السير بالطريق السطحى لمحور 26 يوليو ، ثم الدخول يميناً لشارع نادى الزمالك وصولاً لشارع جامعة الدول العربية ، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه ميدان سفينكس وشارع 26 يوليو وصولاً إلى شارع كورنيش النيل .

ثانياً

غلق كلى لمنزل كوبرى 15 مايو المؤدى إلى شارع جامعة الدول العربية بداية من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 24/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم الإثنين الموافق 25/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .. حيث سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى المنزل المؤدى إلى شارع أحمد عرابى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه ميدان سفينكس وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية.

ثالثاً

غلق جزئى أعلى كوبرى 15 مايو بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة ومناطق الزمالك إتجاه ميدان لبنان بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم الخميس الموافق 28/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة ، حيث سيتم استقطاع جزء من أعلى جسم الكوبرى بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة ومناطق الزمالك إتجاه ميدان لبنان وترك عدد 3 حارة مرورية لحركة سير المركبات بذات الإتجاه .

رابعاً

غلق كلى لمنزل كوبرى 15 مايو المؤدى إلى شارع أحمد عرابى بدايةً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم السبت الموافق 30/12/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة ، حيث سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى المنزل الأول المؤدى إلى شارع 26 يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابى .

خامساً

غلق كلى أعلى كوبرى 15 مايو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان إتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك بداية من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 وحتى الساعة 10 صباحاً بذات اليوم ، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان لبنان إتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك إلى المنزل المؤدى إلى شارع 26 يوليو أمام مسجد المغفرة والصعود مرة أخرى إلى كوبرى 15 مايو الكائن أيضاً أمام مسجد المغفرة عقب تجاوز منطقة الأعمال .

سادساً

غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو أمام مسرح البالون إتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال على مدار 24 ساعة ، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان سفينكس وشارع جامعة الدول العربية وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق الزمالك تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحى لشارع 26 يوليو ثم الدخول يميناً بشارع كورنيش النيل ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه مطلع كوبرى 15 مايو اتجاه مناطق الزمالك .