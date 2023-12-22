"ماكنش قصدي".. القبض على سائق توك توك صدم فتاة بالطالبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات حادث سير نتج عنه إصابة فتاة بمنطقة الطالبية.

تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى الهرم مصابة إثر ادعاء حادث تصادم.

وجه العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية بفحص البلاغ وسماع أقوال المصابة.

تحريات الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية توصلت إلى أن قائد مركبة توك توك اصطدم بفتاة تدعى "ميار.ف." 22 سنة، أمام أحد الأندية مما أسفر عن إصابتها بكسر في الترقوة.

بتقنين الإجراءات تمكن معاون مباحث القسم من ضبط السائق المتسبب في الحادث وأقر بارتكاب الواقعة "ماكنش قصدي".

غادرت المصابة المستشفى في نفس اليوم بعد استقرار حالتها الصحية وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.