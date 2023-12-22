شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 22/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 41: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:43 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:46 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 2:36 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
وقت صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 2:34 م
وقت صلاة المغرب 4:54 م
وقت صلاة العشاء 6:14 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 45: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م
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