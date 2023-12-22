شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ربطنا 5400 مكتب صحة إلكترونيًا بالمركز الرئيسى فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن توجيهات الرئيس السيسي التوجه نحو التحول الرقمي وانتهى عهد التسجيل الورقي للخدمات التي تقدم في مراكز وزارة الصحة، مفيدا بأن لديهم أكثر من 5400 مكتب صحة وتم ربطهم بشبكة الكترونية موحدة بالمركز الرئيسي في العاصمة الادارية.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أن المواطن الذي سيرغب في استخراج شهادة ميلاد أو بيان ولادة حينما يقدم سيتم التسجيل بشكل مميكن بالبيانات الخاصة بالأب والأم ويتم طباعة شهادة الميلاد المؤمنة.

وتابع: "في نفس اللحظة اللي رايح المواطن يسجل شهادة ميلاد الطفل بيظهر في نفس اللحظة في الغرفة المركزية بوزارة الصحة والسكان والمشروع كبير وتم بين وزارتي الصحة والتخطيط".