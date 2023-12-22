شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا صوّت المصريون بمعدلات غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات؟.. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نسب التصويت المعلنة من قبل عدد من اللجان العامة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تم رفع محاضر الفرز الخاصة بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن معدلات المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 تجاوزت نظيرتها في الاستحقاقات الدستورية السابقة، سواء انتخابات رئاسية أو نيابية أو استفتاءات وطنية.

ورصدت دراسة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية فاقت كل التوقعات التي توقفت عند مستوى 45 : 50% في أفضل الظروف لعدة أسباب من بينها إظهار حالة الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية وحفظ الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثّلت الأولوية الأبرز ضمن شواغل الشارع المصري على مدار أكثر من شهرين، وأن المصريين استشعروا الخطر الحقيقي الناجم عن الضغوط الأمريكية والأوروبية لتنفيذ سيناريو تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما وضح جلياً في رفض لولايات المتحدة ومن ورائها عدد من دول أوروبا كل محاولات وقف إطلاق النار أو التهدئة في المحافل الدولية، لذلك، خرجت الملايين لتؤكد على رسالة صريحة للخارج مضمونها أن "وحدة الصف المصري غير قابلة للاختراق".

ولفتت الدراسة إلى أنه من ضمن الأسباب أيضا الأثر الإيجابي للمشروع القومي "حياة كريمة" على ملايين المواطنين في الريف المصري، مضيفة: "فقد انتهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية في أكثر من 1400 قرية وتوابعها، وبدأت في تطوير قرى المرحلة الثانية، الأمر الذي انعكس على جودة حياة المواطنين في معظم أنحاء الجمهورية، ليستشعر المصريون وجود مشروع وطني للدولة المصرية لا بد أن يكتمل، فخرجت الملايين مدفوعة برغبتها في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال تسع سنوات كاملة".

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدلات الوعي السياسي لدى المواطنين خاصةً بين فئة الشباب، موضحة أن عدد الذين يحق لهم التصويت بلغ لأول مرة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة حوالي 5 ملايين شاب وفتاة، وغالباً ما تكون هذه الفئة أكثر وعياً بحقها الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، وأكثر دافعية للتصويت، نظراً لتطور المستوى التعليمي والثقافي للأجيال الجديدة، موضحة أنه ساهم في زيادة وعي الشباب بالحقوق السياسية وضرورة المشاركة بإيجابية عدد من العوامل، أبرزها اهتمام القيادة السياسية بفئة الشباب وتمكينهم سياسياً واجتماعياً خلال السنوات التسع الماضية، وزيادة عدد البرامج الموجهة للشباب سواء من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية أو وزارة التخطيط أو الشباب والرياضة أو التعليم العالي والتربية والتعليم، وفتح باب التطوع على مصراعيه خلال الفترة الأخيرة من خلال مؤسسة حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما انعكس إيجاباً على مشاركة الشباب في الحياة العامة وتنمية مجتمعاتهم المحلية.

وأوضحت الدراسة أن تعددية الانتخابات الحالية وقدرة الأحزاب السياسية المختلفة على المشاركة بفاعلية في المشهد الانتخابي، حيث ضمت الانتخابات 3 مرشحين بخلفيات حزبية مختلفة، مشيرا إلى احترافية الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة المشهد الانتخابي، حيث راعت الهيئة جميع الفئات أثناء التحضير لعملية التصويت، واتبعت آليات جديدة لضمان حصول كل مواطن على حقه الدستوري في التصويت، فاستحدثت بطاقات بطريقة برايل لفاقدي البصر، وجهزت اللجان بكل الوسائل المساعدة لذوي الإعاقة والبالغ عددهم حوالى 10 ملايين مواطن، وكبار السن، وجهزت لجان المغتربين بشكل يسمح للجميع بالتصويت والتغلب على عائق المسافة بين الناخب ولجنته الانتخابية، وتمكنت من تذليل كافة العقبات اللوجستية بما في ذلك توفير بطاقات وصناديق الاقتراع والأحبار الفوسفورية في اللجان التي شهدت إقبالاً يزيد عن النسبة المتوقعة. أيضاً، كانت الهيئة على اتصال دائم مع المواطنين ووسائل الإعلام المحلية والدولية لتوضيح أبرز المستجدات على مدار اليوم الانتخابي وطمأنة الجميع حول سير العملية الانتخابية، بما يؤكد على الشفافية والنزاهة التي تمتعت بها العملية الانتخابية.