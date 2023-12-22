2 مليون شكرا.. متابعو قناة الخليج 365 على واتس اب يتجاوزون المليونين

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية والعربية، تخطى عدد المشتركين في قناة الخليج 365 على تطبيق واتس آب 2 مليون مشترك، بعد أقل من 5 أشهر من تدشين القناة على واتس آب، لتعد قناة الخليج 365 على واتس آب الأولى على مستوى امواقع الإخبارية في مصر والشرق الأوسط.

وتم إطلاق قناة الخليج 365 على تطبيق واتس آب في الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضى، لتقديم خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، وإتاحة جميع خدمات الخليج 365 للقراء لاستقبال الأخبار والمنتجات المتنوعة.

وانطلقت قناة واتس اب الخليج 365 الجديدة، عبر اللينك التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029Va04cEcJkK7A8kvkMS3E

وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات الخليج 365 المتنوعة عبر خدمة واتس اب الخليج 365، كما يدعو الخليج 365 متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.