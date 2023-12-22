شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب كثيف الحملات على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة، أيد غالبية القراء مطالب كثيف الحملات على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة.

وأيد 91% من القراء مطالب كثيف الحملات على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة، بينما عارض 9% من القراء مطالب كثيف الحملات على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة.



