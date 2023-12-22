شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق 11"، وذلك لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 22/ 12 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23/ 12/ 2023.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال إصلاح هبوط نتيجة كسر مفاجئ بخط صرف صحي قطر 700 مم بشارع طراد النيل خلف المركز الطبي بالحوامدية، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط مياه أقطار 400 مم، 280 مم للتمكن من إصلاح هبوط الصرف الصحي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أى معوقات للانتهاء من أعمال الإصلاح وفقًا للمواعيد المحددة.