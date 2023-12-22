شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف اليوم إلى الجيزة وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الجيزة - بورسعيد)، اليوم الجمعة (10 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق (22/ 12/ 2023م)، وتضم القافلة (عشرة علماء) خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للمؤمنين "، وذلك على النحو التالي:



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز