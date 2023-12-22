شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر باتجاه محور المنيب لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الادارة العامة للمرور الجيزة، فى إجراء عملية غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر باتجاه محور المنيب لمدة يومين لتنفيذ أعمال اختبار الأحمال تستغرق يومان، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" القوس الغربى "تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل " مما يستلزم غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" إتجاه الطريق الطريق الدائرى" القوس الغربى.

وسيكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان) يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر إبتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً، و يوم السبت الموافق 23 ديسمبر ابتداء من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً ، ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.