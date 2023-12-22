بـ1105 دراهم.. "فلاي دبي" تعلن تخفيضات على تذاكر القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت خطوط "فلاي دبي" عن تخصيص أسعار خاصة للسفر بين القاهرة ودبي بمناسبة موسم العطلات وأعياد الميلاد، حيث تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى القاهرة من 5,595 درهمًا، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,105 دراهم.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الشركة، وتابعت يمكن للمسافرين اختيار وحجز باقة العطلات والتي توفر منصة متكاملة تتيح للمسافرين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات الشتوية المصممة خصيصًا، بما في ذلك رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة الرحلات الاستكشافية وتأجير السيارات والرحلات وغيرها من الخدمات .

وتابع البيان علي المسافرين استكشاف صخب القاهرة النابض بالحياة وتاريخها العريق حيث تتعايش العجائب القديمة مع العجائب الحديثة، وطالبتهم بزيارة أهرامات الجيزة واستكشف سوق خان الخليلي التاريخي وتعايش مع النسيج الثقافي الغني للعاصمة المصرية ، كذلك الرحلات البحرية على طول نهر النيل ، ومشاهدة معالم المدينة الشهيرة المضاءة في سماء الليل.