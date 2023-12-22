شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تحليق طيران الاحتلال وانتشار آليات عسكرية برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بتحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار للآليات العسكرية برفح، كما استهدف الاحتلال مراكزا لإيواء النازحين في خان يونس.

ونشبت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية قرب مجمع ناصر، كما يتوغل الاحتلال في منطقة معن جنوب شرق خان يونس.