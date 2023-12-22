أخبار مصر

القاهرة الإخبارية: تحليق طيران الاحتلال وانتشار آليات عسكرية برفح الفلسطينية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تحليق طيران الاحتلال وانتشار آليات عسكرية برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بتحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار للآليات العسكرية برفح، كما استهدف الاحتلال مراكزا لإيواء النازحين في خان يونس.

 

ونشبت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية قرب مجمع ناصر، كما يتوغل الاحتلال في منطقة معن جنوب شرق خان يونس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements