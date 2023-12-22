شكرا لقرائتكم خبر عن 20057 شهيدا و53320 مصابا في العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 20057 شهيدا والمصابين إلى 53320 منذ بداية الحرب حتى الآن

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن 390 شهيدا و734 مصابا في القطاع ارتقوا خلال اليومين الماضيين.

من ناحية أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع.

وأكد أن الأوبئة بدأت تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا.