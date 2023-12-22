شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الجيزة 2023.. إنشاء مواقف سرفيس نموذجية لتحسين الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة خلال عام 2023، طفرة في منظومة مواقف السرفيس ما بين تطوير وتحديث وإعادة هيكلة العديد من مواقف السرفيس القائمة والتصدي للمواقف العشوائية وإنشاء أخرى نموذجية جديدة تُدار بأنظمة إلكترونية حديثة؛ لاستعادة المظهر الحضاري في الشوارع والميادين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مجمع مواقف بين شارعي الهرم وفيصل

يعد مجمع مواقف سرفيس المريوطية الذي افتتحته محافظة الجيزة مؤخرًا أعلى القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، تجسيدًا للمجهودات المبذولة التي تنفذ في نطاق المحافظة لإيجاد حلول وبدائل حضارية للمواقف العشوائية لما تعكسه من مظهر غير حضاري وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، حيث يقام على إجمالي مساحة 9400م2، مقسمة لثلاثة أجزاء، تشمل موقف سرفيس نموذجي يستوعب حوالي 250 سيارة ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري)، وساحة انتظار للسيارات الملاكي بمساحة تستوعب 45 سيارة، ومنطقة ترفيهية على مساحة 1760م2.

افتتحت محافظة الجيزة خلال العام الجاري موقف ناهيا الجديد، والذي يعد أحدث المواقف الحضارية التي تم إنشاؤها أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق حي بولاق الدكرور، حيث يقام على مساحة 3400م2 ويستوعب نحو 100 سيارة سرفيس تخدم مواطني ناهيا وأرض اللواء وبولاق الدكرور، إلى جانب عدد من ساحات الانتظار للسيارات الخاصة وغرف إدارية وخدمية ومناطق تجارية وترفيهية لخدمة المترددين، حيث يخدم خطوط (ناهيا المعتمدية - ناهيا الكفر - ناهيا إسعاف تحرير - ناهيا شهاب وعرابي).

موقف ناهيا الجديد أسفل محور كمال عامر

موقف جديد بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني

شهد الجزء الأول من مسار ترعة المريوطية بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني"، إنشاء موقف سرفيس نموذجي يستوعب نحو 40 سيارة سرفيس، ويضم عدد 2 كافيتريا ودورات مياه ومقاعد انتظار للمواطنين ومكتب إداري، جارٍ الانتهاء من تجهيزاته النهائية ليضم بوابات إلكترونية للدخول والخروج وكاميرات مراقبة تغطي الموقف بالكامل من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات وأعمدة إنارة، وأماكن مخططة لوقوف السيارات وأرضيات مدعمة ببالوعات الأمطار.

جديرٌ بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كشف عن أنه تم إضافة أكثر من 20 موقف سرفيس جديد بنطاق المحافظة، عملت على استيعاب الكثافات المرورية بالشوارع والميادين والقضاء بشكل ملحوظ على العديد من المواقف العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط شامل ورؤية حضارية لتطوير عدد من مواقف السرفيس بأنحاء المحافظة إلى جانب إنشاء مواقف حضارية على أعلى مستوى خدمي لخدمة المواطنين، مُدعمة بأنظمة تشغيل إلكترونية وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليها.