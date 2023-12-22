شكرا لقرائتكم خبر عن البيطريين: 30 مرشحاً فى اليوم الخامس لتلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أمس الخميس 21 ديسمبر أوراق 30 مرشحاً، من بينهم 16 طلبا منهم تم تسليمهم باليد بمقر اللجنة بالنقابة العامة، و14 طلبا بالبريد.

وأفادت اللجنة أنه تقدم 4 مرشحين على مقعد النقيب العام، و4 لمجلس النقابة العامة فوق السن، و6 مرشحين على رئاسة النقابات الفرعية و16 مرشحاً عن عضوية النقابات الفرعية، بذلك يكون إجمالى عدد المتقدمين فى الأيام الخمسة 94 مرشحاً.

ونوهت اللجنة إلى أنها مستمرة فى تلقى طلبات الترشح اليوم الجمعة وغدا السبت بمقر اللجنة بالنقابة العامة وحتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

وناشدت اللجنة الأطباء البيطريين المتقدمين بطلبات الترشح فى الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الاوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الأطباء، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023.