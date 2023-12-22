شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: إيقاف العمل داخل مقر النقابة الأحد لأعمال الجرد السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه تقرر إيقاف العمل داخل مقر النقابة العامة للأطباء، يوم الأحد المقبل، الموافق 31/12/2023 نظراً لأعمال الجرد السنوي، على أن يستأنف العمل بنقابة الأطباء يوم الإثنين الموافق 1/1/2024 .

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، إن يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 هو آخر أيام فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2024، مطالبة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى، بمشروع العلاج، بسرعة الاشتراك قبل إنتهاء المدة المُحددة لذلك.

وأوضحت أنه على الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط يمكنهم الاشتراك عن طريق أى وسيلة دفع إلكترونية حتى يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، واستلام الكارنيهات فى أى وقت من السنة الجديدة.