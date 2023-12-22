شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تستنكر عدم انعقاد أعمال لجنة تحسين أحوال أعضائها منذ 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت النقابة العامة للأطباء، عدم انعقاد أعمال لجنة تحسين أحوال الأطباء، التى تم تشكيلها بناءا على قرار وزير الصحة رقم 116 لسنة 2023، منذ أخر اجتماع لها، والذى مر عليه أكثر من 5 أشهر، حيث أنه حتى تاريخه لم يرد ولم يصدر أى توصيات من وزارة الصحة عن الموضوعات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع.

وأوضحت نقابة الأطباء، أنه انعقد اجتماع اللجنة الأول فى 28/3/2023 والثانى فى 9/5/2023 وناقشت اللجنة مشاكل الدراسات العليا، وعدم تفعيل نصوص قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته التى تلزم وزارة الصحة بتحمل مصاريف الدراسات العليا لأطبائها ومشاكل التكليف ونظام ومشاكل النيابات المزمنة والمتكررة كل عام ، وتحسين بيئة العمل وتهيئة سكن لائق بالفريق الطبى، وعودة العمل بنظام أجازات التفرغ الدراسى للأطباء بالدراسات العليا.

كما قدمت النقابة مقترحاً بعمل معاش تكميلى للأطباء، وطالبت النقابة بتعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون تعويضات ومخاطر المهنة للأطباء، وشددت وأكدت النقابة على ضرورة سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وإزالة العقبات والقيود الادارية التى تعوق تراخيص المنشآت الطبية، ورغم أن قرار تشكيل اللجنة قد نص على الانتهاء من أعمالها وإصدار توصياتها خلال ثلاثة أشهر، ليتم رفعها لرئيس مجلس الوزراء ، إلا أن ذلك لم يحدث.

ولفتت إلى أن وفد النقابة المشارك باجتماعات اللجنة، ضم كل من: نقيب أطباء مصر السابق الدكتور حسين خيرى ، والدكتور محمد فريد حمدي – أمين عام النقابة ، والدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور أحمد السيد من شباب الأطباء .