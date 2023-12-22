شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال فلسطين يهنئ نظيره المصرى بفوز الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد عمال مصر برئاسة محمد جبران الأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، برقية تهنئة من السكرتير العام لاتحاد عمال فلسطين محمد علوش، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر بالانتخابات الرئاسية.

وقد جاء بالبرقية: يهديكم اتحاد نضال العمال الفلسطيني أسمى تحياته وتقديره لكم ولجهودكم المخلصة من أجل الارتقاء بمكانة ودور الحركة النقابية المصرية والطبقة العاملة من خلال دوركم الفاعل فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويسعدني باسمي شخصياً، وباسم أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري وكافة هيئات اتحاد نضال العمال الفلسطيني، أن نتقدم لكم وللزملاء في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن خلالكم للطبقة العاملة المصرية والشعب المصري الشقيق بتهانينا الحارة بإعادة انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجرت مؤخراً.

وأضاف: وأن اتحاد نضال العمال الفلسطيني وهو يبرق بالتهاني الحارة لرفاق الدرب في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بهذه النتيجة، التي تكرست عبرها العملية الديمقراطية من خلال الانتخابات الحرة التي تعبر عن إرادة الشعب المصري وحرية اختياره لقيادته وضمان ديمومة البناء والعطاء للحفاظ على منجزات وثوابت المصريين ومستقبلهم المشرق في ظل دولتهم الوطنية وفي بلدهم العزيزالشقيق، نتمنى لكم وللشعب المصري الشقيق وطبقته العاملة دوام التقدم والأمن والأمان وأن يحقق المصريون مزيداً من الإزدهار والتطور لتبقى مصر العزيزة واحة الاستقرار وبلاد الوفاء وعنوان التعاون والعمل العربي المشترك وتعزيز دورها الطليعي في دعم واسناد القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.