جثة وبركة دماء وسط الشارع.. مقتل شاب طعنًا بسكين في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي شاب مصرعه إثر تعدى عاطل عليه بالضرب خلال مشاجرة نشبت بينهما في حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بوفاة (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) نتيجة إصابته بطعن نافذة في الصدر خلال مشاجرة.

ومن جانبه اتهم والد المجني عليه المتهم عاطل، مقيم في نفس المنطقة بالاعتداء على ابنه بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهما، مما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال.

أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة (سكين)، وأقر بارتكاب الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.