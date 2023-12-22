قبل الجريمة الرابعة.. مباحث القاهرة تكشف لغز سرقة السيارات في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من مٌدرسة - مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها أمام العقار محل سكنها، بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبتطوير مناقشتهما.

أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.