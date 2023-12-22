"هطلعكم عُمرة".. ضبط مالك مكتب سياحة لاتهامه بالنصب على مواطنين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القليوبية، القبض على مالك مكتب سياحة؛ لقيامه بالنصب على بعض المواطنين بمدينة طوخ، بزعم تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة.

تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من بعض المواطنين، يفيدون فيه بقيام مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم التزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.