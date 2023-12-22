شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة أول أيام الشتاء على الإسكندرية.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمحافظة، مع نشاط فى حركة الرياح، وانخفاض درجات الحرارة، أول أيام فصل الشتاء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمي 21 درجة والصغري 13 درجة .

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار اليوم الجمعة وتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- رفع درجة الاستعدادات ويتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات

- استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة .

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أى مواطن سكندرى.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا)، تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (3:2 أمتار)، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج (2.25:1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 15.