شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 5 أسر بسبب سقوط أجزاء وشروخات بعقار قديم بحى جمرك الإسكندرية دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغ بوجود تساقط جزء من الداخل بالسلم وشروخات بالعقار رقم 6 سيدي خضر تقاطع شارع الإمام علي والعقار مكون من اربع أدوار ويوجد به 5 أسر.

وأكد حى الجمرك أن العقار صدر له قرار إزالة برقم 62 لسنة 2017، وتم الإخلاء للسكان وتواجد شرطة قسم اللبان.

وبناء على تعليمات المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندسة وفاء علي سكرتير عام الحي، تم تواجد عصام بإدارة المشروعات، احمد سالم إدارة التدخل السريع وتمت المعاينة.

وكان الحى قد تلقى بلاغاً بسقوط أجزاء من العقار 4 ابن جبير ,توجهت كلا من إدارة المشروعات ووحدة التدخل السريع بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من الداخل وواجهة العقار دون إصابات ، والعقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية وجزء من الدور الرابع وخال من السكان.

وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار هدم ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.