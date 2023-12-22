شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وقد أسفرت نتائج البطولة عن التالى:
** نتائج الفردى للسيدات:
- المركز الأول: سنا محمود إبراهيم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).
- المركز الثاني: ناردين سامح (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)
- المركز الثالث: سلمى الطيب ( الجامعة الأمريكية بالقاهرة)
- المركز الثالث مكرر: لوجين الجوهرى (جامعة القاهرة)
**نتائج فردى للرجال:
- المركز الأول: يحيى النواساني (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)
- المركز الثاني: محمد ناصر (جامعة هيرتفوردشاير)
- المركز الثالث: كريم التركي (الجامعة الأمريكية)
- المركز الثالث مكرر: سيف تامر (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)
** نتائج الفرق:
- المركز الأول: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- المركز الثاني: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- المركز الثالث: جامعة حلوان.
- المركز الثالث مكرر: الجامعة الألمانية.
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