شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تطالب أعضائها بسرعة تسجيل المنشآت الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشارت إلى أنه فى إطار حرص النقابة العامة لاطباء الأسنان علي حل مشكلة التراخيص للسكني والإداري توجه وفد من مجلس النقابة للاجتماع مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحضر الاجتماع كل من : الدكتور خالد عامر رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، الدكتور عمرو بدران الامين العام للنقابة الفرعية بالشرقية، الدكتور احمد نصر عضو النقابة الفرعية بالشرقية، و المستشار القانوني للمحافظة.

وتناول الاجتماع الصعوبات التي يواجهها أطباء أسنان محافظة الشرقية لترخيص العيادات نظرا لوقف التصالح علي تحويل المنشآت السكنية التي تستخدم كعيادات أسنان إلى وحدات إدارية، وفي ظل صدور قانون التصالح وعد محافظ الشرقية باتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بمهلة لكل من قام بتسجيل المنشأة الطبية لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

كما تناول الاجتماع العديد من المعوقات لترخيص العيادات من حيث إجراءات الدفاع المدني والبيئة والتى تسعى النقابة العامة لاطباء الاسنان للوصول إلى صيغة موحدة مع تلك الجهات لتعميمها على سائر الجمهورية

كما وعد المحافظ بالتنبيه على مسؤلى العلاج الحر بضرورة تسهيل الاجراءات وتغليب روح القانون لأطباء الأسنان بمحافظة الشرقية

وتوجهت النقابة العامة لأطباء الأسنان بخالص الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي سرعه الاستجابة وتفهمه للمعوقات التي تواجه الاطباء.