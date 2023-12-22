شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان فوز 10 من أعضاء هيئة التدريس بقرعة موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجرى الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، قرعة موسم الحج العلنية الاستكمالية لعام 2024، لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمراكز البحثية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت القرعة حضور لفيف من مديري العموم والعاملين بمقر الوزارة، حيث تم إجراء عملية سحب علنية لاختيار 10 فائزين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمراكز البحثية.

ونقل الوكيل الدائم للوزارة تهنئة وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسادة الفائزين بأداء الحج، متمنيًا لهم التوفيق والقبول، مُعلنًا فوز 10 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمراكز البحثية، وذلك بديلاً عن الفائزين المُعتذرين بقرعة الحج التي تم إجراؤها الأسبوع الماضي.

كما أعلن الوكيل الدائم للوزارة عن تحديد 25 من أعضاء هيئة التدريس (احتياطيًا) تحسباً لاعتذار بعض الفائزين الأساسيين.

وحرص د. عمرو علام على إجراء قرعة الحج بشكل علني من خلال السحب اليدوي العشوائي؛ لضمان الشفافية والمصداقية في عملية الاختيار، مُقدمًا التهنئة لكل الفائزين، ومًتمنيًا التوفيق لكافة المُتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق في الفوز هذا العام.

كما أشار د. عمرو علام إلى انتظار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير فرص أخرى لتأدية مناسك الحج هذا العام من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإجراء قرعة الحج لهذا العام الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي المُتقدمين لهذا العام (1013) مُرشحًا، وبلغ عدد المستوفين لشروط التسجيل (829) مرشحًا، موزعين على النحو التالي: (507) مرشحًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز البحثية والمجمع اللغوي، و(213) مُرشحًا من الإداريين في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية والمجمع اللغوي، فضلًا عن (109) مرشحًا من الإداريين في الجامعات التكنولوجية والمستشفيات الجامعية والتمريض وقطاع البحث العلمي والمراكز البحثية، إضافة إلى ديوان عام الوزارة والمعاهد الفنية الحكومية.