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شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "حسابات حلوان" يكرم علماء من الكلية ضمن قائمة الأربعين عالم الأكثر تأثيرا بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر
واستهل الدكتور أسامة إمام مجلس الكلية بقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) صدق الله العظيم، وأنه من دواعي شرفي وسروري استقبال وصولكم لهذه المكانة العلمية الفريدة.
وقدم المجلس الشكر والتقدير للزميلات والزملاء، كما تم تقديم شهادة تقدير من الكلية للعلماء، وأشاد المجلس بكون الدكتورة منال عبد القادر عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (الوكيل الوحيد الذى تم تكريمه) من العلماء المميزين بالجامعة مما يؤكد أن العمل الإداري لا يتعارض مع التفوق العلمي.
وأوضح أن وجود أربعة علماء من اصل الأربعين عالم المؤثرين علمياً بكل قطاع الذين تم تكريمهم بجامعة حلوان التي تتكون من 23 كلية هو انجاز غير مسبوق للكلية وحث المجلس كل الزملاء على أهمية النشر الدولي لرفعة جامعة حلوان، مؤكدًا وأهم ما يميز الجامعات هو مستوى وقيمة علمائها وتأثيرهم في البحث العلمي الذى ينعكس بشكل مباشر على جوهر العملية التعليمية.
تكريم عميد حاسبات حلوان
جانب من التكريم
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