شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الملاحة البحرية فى ميناء الإسكندرية مع أول أيام نوة "الفيضة الصغرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميناء الإسكندرية ، انتظام حركة الملاحة البحرية، و استمرار فتح ميناء الإسكندرية و الدخيلة اليوم ، فى أول أيام نوة" الفيضة الصغرى" ، حيث لم يصل ارتفاع الأمواج واضطراب البحر الى حد غلق الميناء ، و مازالت حركة السفن تسير بالشكل الطبيعى.

و ضربت نوة الفيضة الصغرى ، محافظة الإسكندرية اليوم ، فى اول أيام فصل الشتاء رسميا الذى يبدأ اليوم ، وضربت النوة الإسكندرية بأمطار غزيرة يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 21 درجة فى العظمى و 13 درجة فى الصغرى ، مع ارتفاع الأمواج الى 3 أمتار حيث اختفت المساحة الرملية على الشواطئ بسبب فيض البحر.

وجاءت نوة الفيضة الصغرى بأجواء و ظواهر جوية شديدة ، لتكشر عن أنيابها ، و تعوض انكسار شدة نوة " قاسم الخريفية" التى انكسرت شدتها بسبب التغيرات المناخية .

ووفق توقعات هيئة الارصاد الجوية ، متوقع اليوم أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا) تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل الى مضطرب ارتفاع الموج ( 3:2 متر البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (2.25:1.5 متر).